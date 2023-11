Linz (www.anleihencheck.de) - Wie die US-Notenbank behält auch die Bank of England (BoE) ihren Leitzinssatz nach der gestrigen Zinssitzung unverändert bei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Derzeit liege der Leitzins in Großbritannien bei 5,25%. Diese Entscheidung entspreche den Markterwartungen und sei vorab von den Geldmärkten eingepreist worden. ...

