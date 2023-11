DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist dank höherer Ergebnisse aus Transfergeschäften mit einem Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende September erhöhte sich das Konzernergebnis von 38,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 52,4 Millionen Euro, wie der im SDax notierte Fußballclub am Freitag in Dortmund überraschend mitteilte. Das Ergebnis aus Transfergeschäften legte um rund ein Drittel auf 82,3 Millionen Euro zu.

Die Konzernerlöse gingen hingegen in den ersten drei Monaten um knapp zwei Prozent auf 102,3 Millionen Euro zurück. Während Borussia Dortmund weniger mit dem Spielbetrieb, der TV-Vermarktung sowie Werbung umsetzte, legten die Erlöse etwa mit Vermarktung von Produkten zu. Die vollständige Quartalsmitteilung will das Unternehmen 10. November vorlegen./mne/nas