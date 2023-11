Unterföhring (ots) -Ab heute bei Sky: Die Sky Original Serie "Unwanted"- Ab 3. November auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf- Achtteilige Dramaserie, produziert von Sky Studios, PANTALEON Films und Indiana Production- Regie: Oliver Hirschbiegel- Geschrieben und kreiert von Stefano Bises- In den Hauptrollen: Marco Bocci und Jessica Schwarz- Inspiriert von Fabrizio Gattis Buch "Bilal"- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/6544bf29769c62258a7e3ca2)- Link zu Youtube: https://youtu.be/NHj6xCiFmY4Ab heute ist die Sky Original Serie "Unwanted (https://www.sky.de/serien/unwanted)" zu sehen. Die achtteilige Serie ist immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlanticzu sehen sowie parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. In den Hauptrollen spielen unter anderem Marco Bocci und Jessica Schwarz. Desweiteren spielen die deutschen Stars Barbara Auer, Sylvester Groth und Jonathan Berlin mit.Über "Unwanted":Das Kreuzfahrtschiff Orizzonte bietet seinen 5.000 Passagier*innen fünfzehn Restaurants, ein Theater, Nachtclubs, Geschäfte, Schwimmbäder und einen großzügigen Wellnessbereich. Eine Stadt auf dem Wasser, unterwegs auf dem Mittelmeer, um ihre europäischen Gäste zu unterhalten und den Alltag vergessen zu lassen. Bereits in der ersten Nacht auf See holt die Urlauber*innen auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise die Realität ein, als das Schiff 28 afrikanische Migrant*innen aus dem Mittelmeer rettet. Sie sind die Überlebenden eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist die Orizzonte zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migrant*innen geträumt haben. Als die 28 Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert - an den Ort, von dem sie geflohen sind - wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, "illegale" Einwander*innen fernzuhalten. An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander.Die Serie ist inspiriert vom Buch "Bilal" des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti, der über seine Erfahrungen während seiner Reise entlang der Sahararouten berichtet, wo sich nicht nur Flüchtlinge aus Afrika aufhalten, sondern auch viele Menschenhändler, die versuchen, aus dem Elend der Migranten ein Geschäft zu machen.Produziert wird die achtteilige Serie "Unwanted" von Sky Studios in Zusammenarbeit mit PANTALEON Films und Indiana Production unter der Regie des deutschen Regisseurs Oliver Hirschbiegel, weltweit bekannt für Filme wie "Der Untergang", "Diana" mit Naomi Watts und "Five Minutes of Heaven", der beim Sundance Film Festival ausgezeichnet wurde. Die Musik in der Serie verantwortet Volker Bertelmann, der dieses Jahr einen Oscar© für die beste Filmmusik für "Im Wersten nichts neues" gewonnen hat.Stefano Bises schrieb und entwickelte die Serie unter Mitwirkung von Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero. Produziert wird "Unwanted" für PANTALEON Films von Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Kohler und Produzent Sascha Rosemann, der die Vorlage des Buches von Fabrizio Gatti lieferte, sowie von Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli und Marco Cohen für Indiana. Seitens Sky Studios zeichnen Nils Hartmann und Sonia Rovai verantwortlich. NBCUniversal Global Distribution übernimmt im Auftrag von Sky Studios den internationalen Vertrieb der Serie.Gedreht wurde in mehreren Sprachen, darunter Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch sowie viele afrikanische Dialekte.Facts:Originaltitel: "Unwanted", Dramaserie, 8 Episoden, á ca. 60 Minuten, D/USA/I 2023. Regie: Oliver Hirschbiegel. Cast: Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Jonathan Berlin, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams.Ausstrahlungstermine:Ab 3. November 2023 exklusiv immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit Untertiteln. Auch in UHD SDR & HDR verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über die PANTALEON Films GmbH:Die PANTALEON Films konzipiert, entwickelt, finanziert und produziert seit 2009 High-End Kinofilm- und Serienprojekte für Warner Bros., Studiocanal, Amazon Prime, Netflix, Paramount, Sky, ARD Mediathek und viele mehr. Gegründet von Matthias Schweighöfer, Dan Maag und Marco Beckmann bietet die PANTALEON Films mittlerweile etlichen der renommiertesten Filmschaffenden des Landes eine kreative Heimat und ist Talent- und Ideenschmiede. Geschäftsführer ist Patrick Zorer. 