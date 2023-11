WashTec hat im 3. Quartal ermutigende Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz wuchs im 3. Quartal um ca. 2 % gegenüber dem Vorjahr, so dass der Umsatz in den ersten neun Monaten um 5 % gegenüber dem Vorjahr stieg, unterstützt durch höhere Preise und ein robustes Chemiesegment. Die EBIT- und FCF-Dynamik war besonders beeindruckend. Das EBIT wuchs überproportional um 19 % yoy, und die Marge verbesserte sich im 3. Quartal um beachtliche 1,4 Prozentpunkte yoy, unterstützt durch Kostenkontrolle und Initiativen zur Effizienzsteigerung. Der FCF stieg von EUR 6,5 Mio. in der ersten Jahreshälfte auf EUR 26,8 Mio. in den ersten neun Monaten, was auf eine gesunde operative Leistung und ein besseres Working Capital Management zurückzuführen ist. WashTec hat seine Prognose für das Jahr '23 bekräftigt, die nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch konservativ bleibt, aber möglicherweise einige Abkühlungseffekte widerspiegelt, die das Unternehmen derzeit im Markt erlebt. Während AlsterResearch nach wie vor von der Wettbewerbsqualität von WashTec als Marktführer im Bereich Autowaschanlagen überzeugt ist und insbesondere das nachhaltige und margenstarke Verbrauchsmaterialgeschäft schätzen, sind die Experten in ihren Schätzungen für 2024 und darüber hinaus etwas vorsichtiger. Dennoch bleibe AlsterResearch bei einem unveränderten Kursziel von EUR 55,00 bei der Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





