Jefferies hat in einem Research-Bericht hervorgehoben, dass Aktienrückkäufe im asiatischen Aktienmarkt signifikant zunehmen, was Anlegern Chancen bieten könnte."Die Ankündigungen großer Rückkaufprogramme in der Region haben seit 2021 zugenommen, wobei der Trend noch lange nicht abgeschlossen ist", so die Experten von Jefferies. Im vergangenen Jahr zeigte sich diese Dynamik mit Rückkäufen in Höhe von 49 Milliarden US-Dollar besonders ausgeprägt, wobei chinesische Unternehmen hier den Löwenanteil beigetragen hätten. Für die Analysten von Jefferies fungieren solche Rückkäufe nicht nur als nachhaltige Nachfragequelle am Aktienmarkt, sondern stärken auch das Vertrauen in die Unternehmen selbst. …