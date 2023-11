Delsberg (ots) -Gefragte Leistungen der WinterhilfeDie gestiegenen Kosten für Gesundheit, Energie, Wohnen und Lebensmittel lässt Menschen an der Armutsgrenze sehr wenig Spielraum und kann in die Verschuldung führen. Die Winterhilfe Schweiz leistet zielgerichtet Unterstützung und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen in Höhe von 6,8 Mio. CHF (Vorjahr ebenfalls 6,8 Mio. CHF) ausgerichtet. Zusammen mit allen kantonalen Winterhilfe-Organisationen werden so jährlich über CHF 15 Mio. Spendengelder an Armutsbetroffene weitergeleitet.Verzicht auf medizinische Leistungen und gesunde Ernährung2022/2023 hat die Winterhilfe gesamt in mehr als 3'100 Fällen Gesundheitskosten bezahlt. Mit dem Anstieg der mittleren Prämie um 8.7 % werden im Jahr 2024 Haushalte mit knappem Budget noch mehr gefordert sein. Laut den kantonalen Winterhilfeorganisationen setzen Betroffene ihre Franchise oft aufs Maximum, verzichten auf Arzt- und Zahnarztbesuche oder nehmen Einsparungen bei anderen zentralen Lebenshaltungskosten wie der Ernährung in Kauf. Das Resultat kann eine Verschlechterung der Gesundheit oder Verschuldung bedeuten. Die Winterhilfe setzt sich für die Gesundheitsförderung ihrer Zielgruppe ein und hat für das kommende Geschäftsjahr das Schwerpunktthema "Erwerbsarmut und Gesundheit" gewählt.Datenschutzkonzept und Strategie verabschiedetAn der Delegiertenversammlung wurde das nationale Datenschutzkonzept sowie die Strategie 2024/29 verabschiedet und folgende Personen im Zentralvorstand bestätigt: Prof. Dr. Thierry Carrel (Präsident), die Vizepräsidenten Mathias Kaufmann und Dr. Roland Plattner-Steinman sowie die Mitglieder Sylvie Naudy und Christina Kieni Römer.Pressekontakt:Kontakte Winterhilfe Schweiz Monika Stampfli, Geschäftsführerin, monika.stampfli@winterhilfe.ch, Tel. 079 315 67 95Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch, Tel. 078 897 88 33Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100913075