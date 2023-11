DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan haben die Börsen wegen des Feiertags "Tag der Kulturen" geschlossen.

An der Börse in Schweden findet wegen Allerheiligen nur ein verkürzter Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.333,25 -0,1% +9,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.972,25 -0,2% +31,6% Euro-Stoxx-50 4.172,49 +0,1% +10,0% Stoxx-50 3.884,38 -0,4% +6,4% DAX 15.175,32 +0,2% +9,0% FTSE 7.442,47 -0,1% -0,1% CAC 7.057,32 -0,0% +9,0% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,89 -0,10 -2,91

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,13 82,46 +0,8% +0,67 +7,5% Brent/ICE 87,24 86,85 +0,4% +0,39 +6,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,55 49,10 -1,1% -0,55 -45,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.987,99 1.985,01 +0,1% +2,98 +9,0% Silber (Spot) 22,65 22,73 -0,3% -0,08 -5,5% Platin (Spot) 929,93 924,90 +0,5% +5,03 -12,9% Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,3% -0,01 -3,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach deutlichen Kursgewinnen in der laufenden Woche dürfte die Wall Street am Freitag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. In den vergangenen Tagen hatten gesunkene Marktzinsen in Folge taubenhaft ausgelegter Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell den Börsen Auftrieb gegeben. Am Markt geht man überwiegend davon aus, dass die Fed keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus vornehmen wird, obwohl sich die Notenbank diese Option offengehalten hat. Ob diese Marktsicht Bestand hat, dürfte auch von den noch vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für Oktober abhängen. Konjunkturseitig werden zudem der Einkaufsmanagerindex Service in zweiter Lesung und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe jeweils für Oktober veröffentlicht. Keine Unterstützung kommt von Apple (-3,1%). Der iPhone-Hersteller hat auch für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang ausgewiesen. Der Konzernumsatz fiel zwar höher aus als von Analysten erwartet, doch schrumpfte das Chinageschäft überraschend deutlich.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +336.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,1 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,0 Punkte zuvor: 53,6 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die in Folge der jüngst taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank gefallenen Marktzinsen stützen weiter. Der Markt spekuliert mehrheitlich darauf, dass es in den USA zu keiner weiteren Zinserhöhung mehr kommen wird. Höhepunkt des Tages werden die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober am Nachmittag sein. Erwartet wird ein Stellenaufbau von 170.000 gegenüber dem Vormonat. BMW hat für das dritte Quartal besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt - sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite. BMW gewinnen 3,5 Prozent. Im Fahrwasser steigen VW um 2 Prozent, Porsche AG um 3,2 Prozent und Mercedes-Benz um 1 Prozent. Ein Plus von 3,1 Prozent zeigen Siemens Healthineers nach Medienberichten, laut denen das Unternehmen einen Verkauf der Diagnostiksparte in Erwägung ziehe. Siemens Energy können sich nach dem Crash um weitere 10 Prozent erholen und stehen damit an der DAX-Spitze. Platz zwei belegen Vonovia mit einem Plus von 5,6 Prozent. Der Rückgang des Betriebsergebnisses FFO je Aktie ist mit 10 Prozent im dritten Quartal zwar stärker als die Erwartung der Citigroup von 6 Prozent ausgefallen. Allerdings sei dies auf einen stärker als erwartet ausgefallenen Abbau des Immobilienbestands zurückzuführen, heißt es. Zalando können sich um 5,5 Prozent erholen, nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bekräftigt hat. Die Drittquartalszahlen von Krones (+3,4%) sind sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Auftragseingang hat sich dagegen etwas besser entwickelt. Bei Kontron (+4,3%) ist das operative Ergebnis etwas höher ausgefallen als geschätzt. Dazu hat das Unternehmen die Prognose für den Nettogewinn im laufenden Jahr erhöht. Für Moeller-Maersk geht es nach Zahlenausweis knapp 14 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen selbst sind besser ausgefallen. Belastend wirkt der Ausblick. Auf Missfallen treffen auch Aussagen, Aktienrückkäufe auf den Prüfstand zu stellen. Im Gefolge fallen Hapag-Lloyd 8,4 Prozent, Kühne + Nagel um 2,2 Prozent und DSV um 2,6 Prozent. Raiffeisen Bank International gewinnen nach Geschäftszahlen 4 Prozent. Der Nettogewinn im dritten Quartal liegt mit 879 Millionen Euro klar über der Schätzung von 630 Millionen. Auch die Zinseinnahmen haben mit 1,44 Milliarden Euro die Prognose von 1,35 Milliarden geschlagen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr., 8:34 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0647 +0,3% 1,0634 1,0612 -0,5% EUR/JPY 159,89 +0,1% 159,76 159,77 +13,9% EUR/CHF 0,9633 +0,1% 0,9626 0,9622 -2,7% EUR/GBP 0,8708 +0,0% 0,8706 0,8721 -1,6% USD/JPY 150,18 -0,2% 150,26 150,54 +14,5% GBP/USD 1,2228 +0,2% 1,2214 1,2170 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,3230 -0,1% 7,3199 7,3306 +5,7% Bitcoin BTC/USD 34.268,88 -1,5% 34.471,31 34.470,23 +106,4%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den jüngst deutlichen Abgaben aufgrund sinkender Marktzinsen erneut etwas leichter. Der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. Der Dollar könnte sich weiter abschwächen, wenn die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft nicht signifikant stark ausfallen, so ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Rückenwind kam erneut von der Wall Street. Die US-Börsen waren erneut von der Erwartung nach oben getrieben worden, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen werde. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken weiter, wovon besonders Technologiewerte profitierten. Diese gehörten auch in Asien zu den führenden Kursgewinnern. Ermutigende Konjunkturdaten stützten den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. In Südkorea waren Aktien von Batterieherstellern und Internetunternehmen gesucht. Naver verbesserten sich um 5,1 Prozent, nachdem die Internetplattform überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die Erwartungen übertroffen hatten auch die Zahlen von SK Innovation (+7,5%). In Sydney setzten Anleger darauf, dass auch die Reserve Bank of Australia in der kommenden Woche die Zinsen unverändert lässt. Der Finanzsektor verbuchte ein Plus von 1,4 Prozent. Die Aktien der vier schwergewichteten Banken ANZ, Commonwealth, Westpac und NAB stiegen zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Die in Sydney gelisteten Aktien von Block sprangen um 25 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für 2024 ambitionierte Ertragsziele ausgegeben hatte.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Freitag an den europäischen Kreditmärkten weiter nach unten. Die deutlich gefallenen Marktzinsen stützen weiterhin das Sentiment. Auch verläuft die Berichtssaison bislang besser als erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SIEMENS HEALTHINEERS

prüft nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg strategische Optionen für sein Diagnostik-Geschäft mit Laborstraßen und Verbrauchsmaterialien, darunter auch einen Verkauf oder eine Ausgliederung. Die Überlegungen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, zitiert die Agentur Insider. Das Geschäft könnte mit bis zu 8 Milliarden Dollar bewertet werden und würde wahrscheinlich das Interesse von Private-Equity-Firmen auf sich ziehen. Siemens Healthineers wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

VONOVIA

