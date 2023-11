© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPx



Hoffnungsschimmer für Investoren: Der seltene dreimonatige Rückgang der US-Aktien könnte ein Grundstein für potenzielle zukünftige Kurssteigerungen sein - wie die Geschichte zeigt.Ein Konträr-Indikator der Bank of America (BofA), der die von Wall-Street-Strategen empfohlene Allokation in Aktien zusammenfasst, nähert sich der Kaufempfehlung. Der aktuelle Stand des Indikators impliziert eine Kursrendite von 15,5 Prozent für den S&P 500 Index in den nächsten zwölf Monaten, so die BofA-Strategen unter der Leitung von Savita Subramanian. Der "Sell-Side-Indikator" (SSI) der Bank fiel im Oktober so stark wie seit einem Jahr nicht mehr und nähert sich einem Niveau, das ein extremes Ausmaß an Baisse …