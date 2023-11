Im Rahmen ihres fünfundzwanzigsten Jahrestages der Gründung der Emory-Tibet-Partnerschaft veranstaltet die Emory University ein Webinar mit dem Titel "Revolution des Mitgefühls: Verstehen und Reagieren auf die Zukunftsvision des Dalai Lama" am Mittwoch, den 8. November 2023, um 11 Uhr EST.

Das Webinar, das kostenfrei ist und einem weltweiten Publikum offensteht, wird von einer Gruppe von Experten auf dem Gebiet des Mitgefühls geleitet, darunter:

Dr. Daniel Goleman, Autor von Emotional Intelligence und A Force for Good: The Dalai Lama's Vision for Our World und weiteren Werken

und und weiteren Werken Dr. Susan Bauer-Wu, Präsidentin des Mind and Life Institute und Autorin von A Future We Can Love: How We Can Reverse the Climate Crisis with the Power of Our Hearts and Minds

Dr. Lobsang Tenzin Negi, geschäftsführender Direktor des Emory Compassion Center

Moderiert von Dr. Brendan R. Ozawa-de Silva, außerordentlicher Professor, Emory Compassion Center.

Das Webinar ist eine Veranstaltung zur globalen Sensibilisierung für die Compassion Shift Initiative. Die Teilnahme steht allen offen, eine Vorregistrierung ist erforderlich unter: https://tinyurl.com/AdvanceCompassion.

Die Vision Seiner Heiligkeit des Dalai Lama für eine zukünftige Welt, die sich auf Mitgefühl konzentriert, war nie aktueller: Sein jüngster Aufruf zu einer "Revolution des Mitgefühls" ist weder ein politischer noch ein wirtschaftlicher Appell, sondern basiert vielmehr auf grundlegenden menschlichen Werten, die von allen geteilt werden.

Das Webinar befasst sich mit der Bedeutung, die hinter der Bitte des Dalai Lama steht, mit der Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen können, sie zu erfüllen, und beleuchtet die Arbeit des Emory Compassion Center, das auf die Aufforderung des Dalai Lama antwortet.

Vor fünfundzwanzig Jahren unterzeichnete in Anwesenheit des Präsidenten der Emory University, Seine Heiligkeit der Dalai Lama, die Emory-Tibet-Partnerschaft. Bis 2017 hatte sich die Zusammenarbeit zu einem robusten, globalen Bildungs- und Forschungszentrum entwickelt, dem Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics (auch bekannt als Emory Compassion Center). Das Emory Compassion Center arbeitet mit Wissenschaftlern, Pädagogen, Praktizierenden und Philanthropen zusammen, um Programme an der Schnittstelle von Wissenschaft und Spiritualität zu entwickeln.

Die Compassion Shift-Initiative wird von den Gründungsstiftern Rob Melani Walton Foundation und der Gaden Phodrang Foundation des Dalai Lama sowie von anderen bedeutenden Spendern großzügig unterstützt. Weitere Informationen über die Compassion Shift Initiative finden Sie unter https://compassionshift.emory.edu.

