"Nikola Celebrates the Commercial Launch of Hydrogen Fuel Cell Electric Truck in Coolidge, Arizona"; Bildmaterial: Nikola. Nikola hat turbulente Zeiten hinter sich. Und die Aktie macht eine Achterbahnfahrt durch, die kaum rational nachvollziehbar ist. Positiv ist: Seit man die Europa-Pläne aufgegeben hat, ist NIKOLA klar fokussiert: FCEV und BEV LKW-Produzent für Nordamerika - mit dem Schwerpunkt Wasserstoff-LKW. Den Anfang machte man im US-Markt mit den sogenannten TreBEV, E-Trucks mit demnächst eigenen Batteriepacks durch die Romeo-Übernahme "Inhouse" geholt, die in kleinerer Stückzahl verkauft ...

