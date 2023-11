HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4945/ Christoph Vetchy ist Founder & CEO von creAgency.at und Brandemotions, , Veranstalter des Vienna Charity Run und Österreichs Sportler mit Herz 2019. Für diese Folge hat er was Neues im Gepäck: Den 1. Indoor Sternenhalle - Charitylauf am 11.11. in Wien. Wir sprechen auch über tolle eigene 800m-Zeiten, Ultra-Runs und knapp 270.000 Euro für den guten Zweck aus den Charity Runs.http://www.sternenhalle.at am 11.11.https://vienna.charity.runhttp;//www.creagency.at About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in" Audio-CD.at Indie Podcasts" auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...