Der milliardenschwere Investor Ron Baron hat den Markt geschlagen, indem er auf Elon Musk gesetzt hat. Nun hat sich der Super-Bulle erneut zur Tesla-Aktie und einem weiteren Musk-Unternehmen geäußert. "Ich habe Elon im Jahr 2010 kennengelernt. Er ist ein Mensch, der von seiner Mission getrieben wird", sagt der langjährige Tesla-Bulle in einem MarketWatch-Interview. Baron sei anfangs nicht sicher gewesen, ob Musk erfolgreich sein würde, aber er wurde ca. 2014 überzeugt und begann in Tesla-Aktien zu investieren. "Seitdem haben wir etwa das 20-fache unseres Geldes verdient und werden es in den nächsten sieben, acht oder neun Jahren noch einmal verfünffachen. Wir arbeiten weiter daran, das …