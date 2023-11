Wochenausblick - Weitere Quartalszahlen & Konjunkturdaten

Werbung







Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden wir in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten erhalten. Highlight ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex Deutschlands am Mittwochmorgen.



Montag:



Der Montag startet vergleichsweise eher ruhiger. Die Quartalssaison setzt sich fort. Highlight des Tages ist die Ergebnisveröffentlichung des Vermögensverwalters Berkshire Hethaway. Neben dem von Warren Buffet geführten Hedgfonds ist auch RyanAir für diesen Tag an der Reihe seine Ergebnisse zu publizieren. Zusätzlich erreichen uns neue Konjunkturdaten aus Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, die ihren Einkaufsmanagerindex herausgeben.











Dienstag:



Weiter geht es dann am Dienstag früh, wenn China seine Handelsbilanz veröffentlichten. Für den restlichen Tag stehen dann vor allem wieder die Quartalsergebnisse im Fokus. Hier zulande sind Unternehmen wie Daimler Truck, Evonik, Fraport und Deutsche Wohnen an der Reihe ihre Ergebnisse vorzutragen. Global betrachtet stehen zusätzlich Unternehmen die UBS, Yamaha und der Elektroautohersteller Lucid im Rampenlicht.

















Mittwoch:



Den Wochenhöhepunkt markiert definitiv der Mittwoch, an dem wir zahlreiche Unternehmen ihre Quartalsberichte publizieren. Vor allem deutsche Unternehmen stehen für den Mittwoch auf der Agenda. Konkret handelt es sich um Adidas, Airbus, Bayer, Commerzbank, EON, Sixt, Continental, DHL und Münchner-Rück. Global betrachtet stehen zusätzlich noch die Berichte von Unternehmen wie Disney, Telefonica und Take-Two auf der Agenda. Zusätzlich dazu gibt es noch neue Konjunkturdaten der Bundesrepublik in Form der Veröffentlichung des harmonisierten Verbraucherpreisindex.



















Donnerstag:



Gegen Ende der Woche erwarten uns dann nochmal spannende Quartalszahlen heimischer sowie ausländischer Unternehmen. Aus dem hiesigen Blickwinkel stehen Unternehmen wie Hapag-Lloyd, BayWa, Henkel, die deutsche Telekom und Merck im Fokus. Zusätzlich zu diesen stehen noch die deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt im Rampenlicht. Zusätzlich ist noch ein Blick auf die Unternehmen Sony, Softbank und Honda interessant, wenn diese ihre Ergebnisse im Laufe des Handelstages offenlegen.















Freitag:



Zum Ende der Handelswoche erreichen uns dann noch einmal Daten aus dem vereinigten Königreich, wenn dort das Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht wird. Zum Abschluss gewähren uns dann die Allianz, 1&1 sowie Bridgestone einen Blick in ihre Bücher.







