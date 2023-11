Dank OpenAI und anderen Anbietern kann heute jede Firma einen eigenen KI-Chatbot in ihre App oder Website integrieren. Wer nicht aufpasst, der schafft sich so aber ein ernsthaftes Sicherheitsproblem. Wer in die eigene App oder Website einen KI-Chatbot, beispielsweise zum Kunden-Support, integrieren möchte, der benötigt dazu keinerlei Expertise in dem Feld. Über die Schnittstellen von OpenAI oder anderen Anbietern könnt ihr schnell einen eigenen Chatbot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...