MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ansprüchen in der Arbeitswelt:

"Auch die Arbeitswelt ist im Wandel und verändert sich. Einen großen Einfluss auf das "Wie" wird in den kommenden Jahren die Generation Z haben. Für viele Arbeitgeber bedeutet das ein radikales Umdenken - und das ist gut so. Denn: Die Gen Z ist anspruchsvoll, wechselwillig und bestens ausgebildet - für Arbeitgeber ist das ein Segen. Sie bekommen gute ausgebildete Mitarbeiter mit hohen Fähigkeiten, müssen aber gleichzeitig ihre Firmenkultur von Grund auf neu denken. Das birgt viele Chancen - wenn man sie denn annimmt. Viele Babyboomer der 60er Jahre waren oder sind ihren Arbeitgebern jahrzehntelang treu. Täglich nörgeln und dennoch bleiben. Darauf war bisher immer Verlass. Doch die Gen Z sieht das anders. Der Nachwuchs kennt seinen Wert und will nicht nur dementsprechend bezahlt, sondern vor allem behandelt werden. Der Fachkräfte-Mangel und der demografische Wandel beschert ihm Rückenwind. Ausbeutung war gestern. Das Miteinander wird wichtiger. Und das ist für alle ein Gewinn."