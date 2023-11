DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/4. und 5. November 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Flughäfen mit gravierenden Sicherheitsmängeln

"Der Hamburger Flughafen ist nicht sicher - und andere Airports in Deutschland auch nicht", sagte Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.

Geiseldrama in Hamburg beendet - "Flugstatus im Blick behalten"

Das Geiseldrama am Hamburger Flughafen ist beendet. "Die Vorbereitungen für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen", so eine Sprecherin des Flughafens. Dennoch komme es weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen. "Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Fluggesellschaft", so die Flughafensprecherin.

Neue Energieausweise "praktisch unbrauchbar"

Wissenschaftler und Verbraucherschützer stellen die Aussagekraft aktueller Energieausweise infrage. Diese ordnen den Zustand eines Gebäudes anhand des Energieverbrauchs dreier vergangener Jahre ein - mit teils irreführenden Resultaten.

Von der Leyen bescheinigt Kiew "große Fortschritte"

Bei einem Besuch in Kiew hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Ukraine "beeindruckende Reformen" bei ihrem Streben nach einer EU-Mitgliedschaft bescheinigt. "Sie haben große Fortschritte gemacht, viel größere, als man sie von einem Land, das sich im Krieg befindet, erwarten kann", sagte von der Leyen am Samstag vor den Parlamentsabgeordneten in Kiew. Der Besuch erfolgte vor der Vorstellung des diesjährigen EU-Erweiterungsberichts am Mittwoch.

Nach Mützenich dringt auch Weil auf Lockerung der Schuldenbremse

Der Druck aus der SPD für eine Lockerung der Schuldenbremse nimmt zu. Nach Bundestags-Fraktionschef Rolf Mützenich stellte am Wochenende auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deren weitere strikte Anwendung in Frage. Er begründete dies im Berliner "Tagesspiegel" vom Sonntag mit den großen Herausforderungen, die derzeit zu erfüllen seien.

China-Beauftragter der USA trifft Pekings Grenzschutz-Chef

Inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und China sind zwei hochrangige Politiker beider Seiten zusammengekommen. Der China-Koordinator des US-Außenministeriums, Mark B. Lambert, habe am Freitag den für den chinesischen Grenzschutz zuständigen Generaldirektor Hong Liang getroffen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Es habe "substantielle, konstruktive und ernsthafte" Gespräche gegeben.

Australiens Premier will "konstruktive Zusammenarbeit" mit China

Nach jahrelangen diplomatischen Spannungen mit Peking hat Australiens Premierminister Anthony Albanese eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit China zugesagt. "Konstruktives wirtschaftliches Engagement zwischen Ländern hilft beim Aufbau von Beziehungen", deshalb werde seine Regierung "weiterhin konstruktiv mit China arbeiten", sagte Albanese am Sonntag bei der Eröffnung der Internationalen Importmesse (CIIE) in Shanghai.

