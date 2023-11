DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/4. und 5. November 2023

Berkshire Hathaway steigert operativen Gewinn - 157 Mrd Cash

Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal einen Nettoverlust von knapp 12,77 Milliarden Dollar verbucht. Das lag an Derivaten und anderen Anlagen, mit denen das Investment-Vehikel von Warren Buffet einen Verlust von 23,53 Milliarden Dollar einfuhr. Hierfür war unter anderem der Kursverlust von Apple verantwortlich. Dem stand allerdigs ein operativer Nachsteuergewinn von 10,76 Milliarden Dollar gegenüber. Der operative Gewinn konnte damit im Jahresvergleich um gut 40 Prozent gesteigert werden und lag auch um knapp 7 Prozent über dem Niveau des zweiten Quartals.

Merck will Kosten um jährlich 60 bis 90 Mio EUR senken

Beim Pharma- und Chemiekonzern Merck steht nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das nächste Sparpaket an - möglicherweise mit weiterem Stellenabbau. Der Abschwung der Elektronikindustrie zwinge zu weiteren Maßnahmen, heißt es laut FAZ in einem Memo an Mitarbeiter von Kai Beckmann, Geschäftsleitungsmitglied und für das Geschäft mit Elektronikchemie zuständig. Merck habe auf Anfrage die Echtheit des Memos, das der FAZ vorliege, bestätigt.

LVMH kauft bei Brillen zu

Der Luxusgüterkonzern LVMH stärkt sein Geschäft mit Brillen. Dazu kauft er das Unternehmen Barton Perreira in Los Angeles. Dieses wird dabei nach Informationen des Wall Street Journal mit etwa 80 Millionen Dollar bewertet.

Curevac rechnet mit Marktreife der Krebs-Impfung bis 2028

Der CEO des Biotech-Unternehmens Curevac, Alexander Zehnder, will in spätestens fünf Jahren eine mRNA-basierte Krebs-Impfung auf den Markt bringen. "An Krebsimpfstoffen wird schon seit 20 Jahren geforscht. Aber die aktuellen Fortschritte sind enorm", sagte Zehnder

Medigene sieht Fortschritte bei Kandidaten gegen Krebs

Medigene sieht Fortschritte bei seinen T-Zell-Rezeptor-Therapien gegen Krebs. In präklinischen Studien hätten 3 TCRs die Krtierien für Spezifität, Sensitivität und Sicherheit erfüllt oder sogar übertroffen.

