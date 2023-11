DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHLANDTICKET - Unmittelbar vor dem Bund-Länder-Gipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Fahrgastverband Pro Bahn klare Beschlüsse zur Zukunft des Deutschlandtickets verlangt. Der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Man wird sich einigen müssen. Man kann das nicht zurücknehmen." Die Erwartungshaltung der Nutzer sei groß, insbesondere in den Ballungsräumen. Naumann ergänzte, aus Sicht seines Verbands seien eigentlich nicht nur Beschlüsse über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets notwendig, sondern ein Gesamtkonzept für den Nah- und Regionalverkehr. Mit einem bundesweit gültigen Ticket allein ließen sich die Probleme hier nicht lösen. (Funke Mediengruppe)

GDL - Lokführer-Gewerkschaftschef Claus Weselsky hält kurz vor Beginn der ersten Tarifverhandlungsrunde mit Deutschen Bahn Streiks für unausweichlich. "Ich glaube nicht, dass diese Tarifrunde ohne Streik auskommt" sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) der Augsburger Allgemeinen. "Wir wollen in dieser Tarifrunde vor allem die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden durchsetzen", sagte Weselsky. "Da dies bisher auf erbitterten Widerstand der Bahn stößt, könnte die Tarifrunde etwas stressiger werden, zumal wir auch noch 555 Euro mehr im Monat und eine Inflationsprämie von 3.000 Euro fordern", erklärte der Gewerkschafter. "Die Bahn hat alles unternommen, um die Beschäftigten auf die Palme zu bringen", sagte Weselsky. "Die Bahn-Basis kocht", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeine Zeitung)

KRANKENHÄUSER - Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, fordert Bund und Länder auf, bei ihrem Treffen am Montag Soforthilfen für Kliniken auf den Weg zu bringen: "Wir benötigen jetzt einen Inflationsausgleich und endlich eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können. Die Krankenhäuser und die Menschen in den Regionen erwarten von den Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundeskanzler jetzt Handlungen, um die Krankenhausversorgung zu stabilisieren", sagte Gaß der Düsseldorfer Rheinischen Post. (Rheinische Post)

ENERGIE - Der britische Premierminister will am Dienstag einen Gesetzentwurf für jährliche Öl- und Gaslizenzen in der Nordsee vorlegen. Demnach sollen sich Unternehmen jährlich um neue Lizenzen für Bohrungen nach fossilen Brennstoffen in der Nordsee bewerben. Damit soll Rishi Sunak die Abhängigkeit von den volatilen internationalen Märkten verringert werden. (Financial Times)

DEUTSCHLANDSFONDS - Die SPD-Spitze will mit weitreichenden wirtschafts- und steuerpolitischen Maßnahmen zum klimaneutralen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft für die Schaffung von einer Million neuer Arbeitsplätze in Deutschland bis 2030 sorgen. Mit einem staatlichen Deutschlandfonds soll privates Kapital aktiviert und jährlich ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro geschaffen werden, ferner sollen die Einkommens-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie auch die Schuldenbremse reformiert werden, Superreiche sollen zusätzliche Abgaben leisten. Das geht aus einem Entwurf für den wirtschaftspolitischen Leitantrag für den Bundesparteitag im Dezember hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. (RND)

FLUGLINIEN - Brüssel untersucht den jüngsten Anstieg der Flugpreise in ganz Europa, nachdem die Fluggesellschaften die Preise im Sommer um bis zu 30 Prozent erhöht hatten und dadurch hohe Gewinne erzielten. Adina Valean, die EU-Verkehrskommissarin, sagte der Financial Times, dass EU-Beamte "im Detail untersuchen (. ..) was genau auf dem Markt vor sich geht und warum". Die Europäische Kommission ist nicht befugt, die Flugpreise zu regulieren, aber Valeans Intervention erhöht den Druck auf die Fluggesellschaften. Valean sagte, sie habe keine Pläne, in den "funktionierenden" Luftverkehrsmarkt einzugreifen, aber die Kommission benötige mehr Details über die Dynamik der Branche, die zu den höheren Preisen geführt habe. (Financial Times)

WASSERSTOFF-NETZ - Die Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes könnte schon bald abschließend geregelt sein. Ein entsprechender Gesetzentwurf, der dem Handelsblatt vorliegt, ging am Freitag in die Verbändeanhörung. Mitte November soll das Bundeskabinett den Entwurf beschließen. Damit wäre eine wichtige Hürde beseitigt, die dem Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes bislang im Wege stand. Das Netz mit einer Länge von rund 11.000 Kilometern soll bis 2032 die wichtigsten Verbrauchszentren und mögliche Einspeisepunkte von Wasserstoff miteinander verbinden. Ein erheblicher Teil des künftigen Netzes soll aus umgewidmeten Erdgasleitungen bestehen. Im Zentrum des Gesetzes steht die Verteilung der Kosten für den Aufbau des Netzes. Der Plan: Der Bund geht mit einer Zwischenfinanzierung voran. Die Netzbetreiber müssen einen Selbstbehalt in Höhe von 24 Prozent tragen. Den Unternehmen soll dem Gesetzentwurf zufolge eine Eigenkapitalverzinsung von 6,69 Prozent vor Steuern zugebilligt werden. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 00:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.