© Foto: Julian Stratenschulte - dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 08:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q2-Zahlen 12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q3-Zahlen 22:10 Uhr, USA: Adtran, Q3-Zahlen Deutschland: Sartorius, Capital Markets Day Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen