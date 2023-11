FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach der starken Vorwoche dürften es die Dax-Anleger am Montag ruhig angehen lassen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,04 Prozent auf 15 195 Punkte. In der Vorwoche hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert gelassen. Zudem waren US-Arbeitsmarktdaten schwächer als gedacht ausgefallen. Anleger setzen daher darauf, dass der Zins-Gipfel erreicht sein könnte. Den Aktienmärkten hatte dies Auftrieb gegeben. Allein der Dax gewann auf Wochensicht fast dreieinhalb Prozent. Aus Übersee sind die Vorgaben zum Wochenauftakt positiv. Es dürfte für den Dax aber schwierig werden, an die imposanten Gewinne aus der Vorwoche anzuknüpfen, erwartet Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Anleger müssen jetzt zwischen den unverändert hohen geopolitischen Risiken und den zuletzt positiven Nachrichten von den Notenbanken und vom US-Arbeitsmarkt abwägen."

USA: - RALLY GEHT WEITER - Der starke November-Auftakt hat sich am Freitag an den US-Börsen mit einem weiteren Gewinntag fortgesetzt. Als Treiber fungierten die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die den Gedanken stützten, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen durch ist. Ein enttäuschender Ausblick von Apple belastete zwar die Aktie des iPhone-Konzerns, aber nicht den Gesamtmarkt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,66 Prozent auf 34 061,32 Punkte und verbuchte so den fünften Gewinntag in Folge. Zwischenzeitlich hatte er mit fast 34 164 Zählern den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Ein mögliches Ende der Zinserhöhungen in den USA nach zuletzt eher schwachen Konjunkturdaten treibt die Märkte weiter an. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach dem Feiertag am Freitag 2,4 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel am Montag um 1,5 Prozent und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte um 1,3 Prozent zu.



DAX 15189,25 0,30

XDAX 15205,77 -0,09

EuroSTOXX 50 4174,67 0,12

Stoxx50 3873,56 -0,63



DJIA 34061,32 0,66

S&P 500 4358,34 0,94

NASDAQ 100 15099,49 1,21°



Bund-Future 130,30 -0,18%°

Euro/USD 1,0736 0,06

USD/Yen 149,53 0,09

Euro/Yen 160,53 0,18°



Brent 85,25 0,36 USD WTI 80,92 0,41 USD°

