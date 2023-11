Tiefe Geothermie war bisher vor allem im Großraum München verbreitet. Doch seit einigen Jahren gibt es auch in Norddeutschland neue Projekte - und eine ganze Reihe von Untersuchungen. Ein Unternehmen will sogar trockenes Gestein nutzbar machen. Den Druck auf den symbolischen Startknopf ließ sich Bundeskanzler Olaf Scholz nicht nehmen, als die Stadtwerke Schwerin Ende April 2023 ihre neue Geothermieanlage in Betrieb nahmen. Rund 1.300 Meter tief reicht die Bohrung. Sie liefert eine Wärmeleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...