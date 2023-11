The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2023



ISIN Name

XS1907130246 KASACHSTAN 18/23 MTN REGS

DE000LB1B0B5 LBBW STUFENZINS 16/23

DE000DG4UCR8 DZ BANK IS.A812

USP9634CAC57 U.S.J.ACUCAR 19/23 REGS

XS1452748772 BARC 16/23 FLR MTN

XS1517174626 LLOYDS BKG GRP 16/23 MTN

DE000SLB8049 LDSBK.SAAR IHS S.804

DE000BLB6X87 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/23

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken