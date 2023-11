Köln (ots) -Wer sind die aufregendsten Künstler:innen des Landes? Der Sektor hat ab jetzt die Qual der Wahl, denn die 1LIVE Krone geht in eine neue Runde. Hörer:innen können ab sofort in insgesamt acht Kategorien für ihre Favorit:innen abstimmen. Mit dabei sind Kim Petras, Ski Aggu, Apache 207, Nina Chuba und viele mehr.Am 30. November findet die Verleihung des größten deutschen Musikpreises erstmals im legendären Lockschuppen in Bielefeld statt. Ab heute, 6.11., haben die 1LIVE Hörer:innen die Möglichkeit für ihre Liebslingsacts zu voten. In acht verschiedenen Kategorien kann aus mehr als 30 Künstler:innen gewählt werden. Von Pop über Dance bis R&B und Hip-Hop - hier sind alle dabei, die das aktuelle Musikgeschehen prägen.Das Voting bleibt bis zum 29. November geöffnet und kann auf 1live.de oder in der 1LIVE App durchgeführt werden. Besonderes Highlight: Mit ein bisschen Glück haben die Teilnehmer:innen die Chance auf exklusive Tickets für die 24. 1LIVE Krone-Show. Die Karten für die Verleihung stehen nicht zum Verkauf zur Verfügung und werden ausschließlich verlost.Andreas Löffler, Musikchef von 1LIVE, blickt vorfreudig auf die Preisverleihung: "Als größter deutscher Publikumspreis sind wir auch in diesem Jahr von der Vielfalt und Qualität der nominierten Künstler:innen total begeistert. Ich bin gespannt, welche Acts das Rennen im Hörer:innen-Voting machen und freue mich auf eine einzigartige Liveshow am neuen Standort in Bielefeld."Alle Nominierten für die 1LIVE Krone im Überblick:Bester Song- ClockClock - Over- Kamrad - Feel Alive- Loi - Gold- Milky Chance - Living In A Haze- Nina Chuba - Mangos mit Chili- Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes - Friesenjung- Udo Lindenberg, Apache 207 - Komet- Zoe Wees - Don't Give UpBeste Künstlerin- Ayliva- Kim Petras- LEA- Lena- Nina ChubaBester Künstler- Apache 207- CRO- Nico Santos- Peter Fox- Purple Disco MachineBester Newcomer Act- Dilla- Levent Geiger- LOI- Mayberg- Ski AgguBester Live Act- AnnenMayKantereit- Apache 207- Kraftklub- Nina Chuba- Peter FoxBester Dance Song- Bennett - Vois Sur Ton Chemin - Techno Mix- FAST BOY, TOPIC - Forget You- Felix Jaehn, Jonas Blue - Weekends- Leony - Somewhere In Between- Purple Disco Machine, Kungs, Julian Perretta - Substitution- twocolors, Safri Duo, Chris de Sarandy - CynicalBester Hip-Hop / R&B Song- 01099, Ski Aggu - Anders- Ayliva feat. Mero - Sie weiß- badmomzjay, Domiziana - Auf die Party- Kontra K, Lana Del Rey - Summertime- Montez - Jeden Tag mehr- Sira, Bausa, badchieff - 9 bis 9Bester Alternative Song- Alli Neumann - blue- Casper feat. CRO - Sommer- Giant Rooks - Bedroom Exile- Jeremias - Verrückt- Paula Hartmann - Schwarze SUVsDie Gewinner:innen der 1LIVE Krone in den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" werden von der 1LIVE Redaktion ausgewählt und im Rahmen der großen Gala-Show geehrt.Moderatorin Donya Farahani führt in diesem Jahr durch die Show. Die 36-jährige ist als Stimme von 1LIVE am Vormittag bekannt und hat die Veranstaltung bereits 2020 moderiert.Musikfans können die Preisverleihung am 30. November live um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Radio (1LIVE) und als Livestream in der ARD Mediathek, in der 1LIVE App und auf dem 1LIVE YouTube Channel verfolgen.Informationen zu den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" sowie Details zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Weitere Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/6hqhuq61gzuo87l4620vh/h?rlkey=mt03vpioet7smlv5dbh0c6lot&dl=0).Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5641929