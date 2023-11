Unterföhring (ots) -6. November 2023. Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger, Florian David Fitz: Sie wollen alle nur das eine - Jokos Job. Den hat der Moderator am Sonntagabend auf ProSieben aber erfolgreich verteidigt. Joko Winterscheidt gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?" und präsentiert auch die nächste Ausgabe am kommenden Sonntag.Die erste WSMDS-Ausgabe der sechsten Staffel erzielt einen Staffelauftakt-Rekord: 21 % der ProSieben-Senderzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren schalten am Sonntag zur besten Sendezeit ein. Starke 4,59 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) sehen die Show. ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 11,3 Prozent (14-49 J.) den Sonntag.Am Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) versuchen Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger und Florian David Fitz wieder Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard-Kandidat tritt Nico (München) an, um Moderator der Quizshow zu werden.Neugierig wie es weitergeht? Joyn PLUS+ zeigt schon jetzt die zweite Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" als Preview."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.11.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber/Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187/-1186email: kevin.koerber@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5641933