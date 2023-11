Nach einem schwachen Start konnte die Apple-Aktie die anfänglichen Verluste am Freitag auf -0,5% eindämmen. Rückblick: Apple hatte am späten Donnerstagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, worauf die Aktie am Freitag zunächst mit Abschlägen von 1,9% in den Handel gestartet war. Im Tief fielen die Papiere sogar bis auf 173,35 USD ...

