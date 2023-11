Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,3% auf 15.189 ins Wochenende. Rückblick: Erfolgreiche Wochenbilanz für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen noch in der Vorwoche auf das Korrekturtief bei 14.630 gefallen waren, konnten die heimischen Blue Chips in der gerade abgelaufenen Handelswoche mit fünf Gewinnsitzungen ...

