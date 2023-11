Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nio hat am Morgen einen Gewinn von annähernd 5 % verbuchen können. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Aber: Nio ist damit am vierten Tag in Folge erfolgreich. Am 7.11., also am Dienstag, wird Nio seine Quartalszahlen präsentieren. Möglicherweise sind die Börsen hier bereits darauf aus, die Zahlen vorab zu feiern. Tatsächlich wird Nio aber sicherlich Verluste verkünden müssen. Es gibt wenig Anlass ...

