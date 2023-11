DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Auftragseingang steigt im September leicht

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im September wider Erwarten leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 4,3 (Vormonat: 6,3) unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang von 1,5 Prozent prognostiziert. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich im September ein monatliches Minus von 2,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz fällt im September um 1,6 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Der für August gemeldete monatliche Rückgang um 0,4 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im August kalenderbereinigt um 2,3 Prozent niedriger.

BoJ-Gouverneur: Kein Ende der Negativzinsen in nächster Zeit

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan (BoJ) die Negativzinsen in nächster Zeit abschafft, ist nach Aussage von Gouverneur Kazuo Ueda angesichts der unsicheren Aussichten für die Verbraucherpreise und Löhne gering. "Theoretisch kann die Abschaffung der Negativzinspolitik bei jeder Sitzung erfolgen", sagte Ueda bei einer Pressekonferenz. "Aber wenn Sie fragen, ob dies in diesem Jahr geschehen kann, haben wir nur noch weniger als zwei Monate Zeit, obwohl ich nicht sagen kann, dass diese Möglichkeit gleich Null ist."

Ueda hält Rückfall auf Nullinflation für unwahrscheinlich

Der Chef der japanischen Zentralbank Kazuo Ueda hält es für unwahrscheinlich, dass Japan in die Deflation zurückfällt, selbst wenn der Druck durch höhere Importpreise nachlässt. "Die Inflationsrate wird nicht in den Bereich von 0 bis 1 Prozent zurückkehren, der vor der Pandemie herrschte", da sich der positive Kreislauf zwischen Löhnen und Preisen verstärken dürfte, sagte Ueda in einer Rede vor Wirtschaftsführern in Nagoya, in der Nähe des Firmensitzes von Toyota Motor.

Selenskyj ohne Abzug russischer Truppen nicht bereit zu Gesprächen mit Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist "nicht bereit" zu Gesprächen mit Moskau, solange die russischen Truppen nicht aus seinem Land abziehen. Die USA wüssten, "dass ich nicht bereit bin, mit den Terroristen zu sprechen, denn ihr Wort ist nichts", sagte Selenskyj dem US-Sender NBC. "Sie müssen unser Territorium verlassen, erst dann kann die Welt die Diplomatie einschalten." Zum Stand des Krieges in der Ukraine sagte Selenskyj, sein Land sei in einer "schwierigen Situation". Es sei "kein Geheimnis, dass wir an der Frontlinie keine Luftabwehr haben".

Israelische Armee teilt Gazastreifen in nördliche und südliche Hälfte

Bei ihrem Bodeneinsatz gegen die radikalislamische Hamas hat die israelische Armee den Gazastreifen in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen", sagte Armeesprecher Daniel Hagari und kündigte weitere "signifikante" Angriffe an. Unterdessen besprach US-Außenminister Antony Blinken in Zypern die Einrichtung eines humanitären Seekorridors zwischen der Mittelmeerinsel und dem Gazastreifen. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", sagte Armeesprecher Hagari. Die Streitkräfte führten demnach "signifikante" Angriffe im Gazastreifen aus, die "in den kommenden Tagen fortgesetzt" würden.

Australien: "Vielversprechende Anzeichen" für bessere Beziehungen mit China

Australiens Premierminister Anthony Albanese sieht nach jahrelangen diplomatischen Spannungen mit Peking "vielversprechende Anzeichen" für bessere Beziehungen zu China. "Ich denke, es gibt vielversprechende Anzeichen", sagte Albanese. "Wir haben bereits gesehen, dass eine Reihe von Hindernissen für den Handel zwischen zwei Nationen beseitigt wurden." Für Montag wird ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping erwartet - ein Höhepunkt in den Beziehungen zwischen Canberra und Peking nach Jahren von Spannungen.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien BIP 3Q +4,94% gg Vorjahr (PROG +5,06%)

