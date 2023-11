DJ Südkoreanische Finanzaufsicht verhängt Leerverkaufsverbot

SEOUL (Dow Jones)--In Südkorea hat die Finanzmarktaufsicht FSC für den heimischen Aktienmarkt ein Leerverkaufsverbot erlassen. Wie die Behörde mitteilte, gilt dieses ab Montag (6. November) bis Ende Juni 2024 und umfasst alle Titel, die in Kospi, Kosdaq sowie Konex gelistet sind. Zuletzt war ein solches Verbot im Mai 2021 aufgehoben worden.

Angesichts des anhaltend hohen Zinsniveaus und des stagnierenden Wachstums in der Weltwirtschaft sowie geopolitischer Risiken wie dem bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas wüchsen die Unsicherheiten für die koreanische Wirtschaft. Insbesondere in der zweiten Hälfte diesen Jahres sei die Volatilität an den inländischen Aktienmärkten im Vergleich zu anderen wichtigen Märkten in Übersee auf ein viel höheres Niveau gestiegen, was den Markt verunsichert habe, begündet die FSC ihren Schritt. Sie spricht in diesem Zusammenhang von eine Reihe illegaler Leerverkäufe durch ausländische und institutionelle Anleger.

November 06, 2023

