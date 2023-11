Der DAX setzt zum Wochenauftakt seine Erholungsbewegung fort und steigt 30 Minuten vor dem Xetra-Start um 0,2 Prozent auf 15.220 Zähler. Schwächer als erwartete Job-Daten in den USA schüren die Hoffnung unter den Anlegern auf ein Ende der Zinsanhebungen und treiben insbesondere Technologie-Aktien in die Höhe. In der laufenden Handelswoche wird mehr als ein Dutzend Firmen aus dem DAX die Q2-Zahlen veröffentlichen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

