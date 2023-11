Diese Meldung dürfte den Anteilseignern von Ryanair gefallen: Europas größter Billigflieger rechnet nach einem starken Sommerquartal auch für das laufende Geschäftsjahr mit mehr Gewinn. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 dürfte der Überschuss 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro erreichen, meldete das irische Unternehmen am Montag in Dublin.Im Vorjahr hatte das Unternehmen unter dem Strich noch 1,3 Milliarden Euro verdient und sich bisher keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zugetraut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...