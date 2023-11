Köln (ots) -Das Schönste an Weihnachten? Richtig, die Vorweihnachtszeit. Mit dem Film-Paket von RTL SUPER wird es zu Hause so richtig gemütlich: täglich ab 20:15 Uhr zwei weihnachtliche Spielfilme zum Verlieben. Superromantisch, supergemütlich, superspannend! Zwischen dem 11. November und 26. Dezember zeigt RTL SUPER insgesamt 55 Spielfilme, darunter viele in deutscher Erstausstrahlung und somit die längste Weihnachtsfilmstrecke im deutschen Free-TV.Und mit Sasha als prominentes Gesicht der RTL SUPER Weihnachtskampagne wird es noch festlicher! Der bekannte Popsänger sorgt mit seinem Song "9 Lives" für stimmungsvolle musikalische Untermalung. Im Interview spricht er über Weihnachtstraditionen in seiner 20-köpfigen Familie, Lieblingsfilme und -Songs zu Weihnachten und wie er seine Rolle als Entertainer in schwierigen Zeiten sieht.Das Interview mit Sänger Sasha und die RTL SUPER Highlight-Filme hier (https://media.rtl.com/meldung/Schoene-Bescherung-taeglich-ab-2015-Uhr/) im RTL Media Hub.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf, Stv. Leiter Kommunikation Multichannel / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deMatthias Brücher, Senior Communication Manager RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5641980