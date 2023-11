Tesla will sein künftiges Kompaktmodell auch in Deutschland produzieren. Das hat Tesla-CEO Elon Musk Beobachtern zufolge am vergangenen Freitag im Rahmen eines erneuten Besuchs des Werks in Grünheide bestätigt. In der deutschen Fabrik soll demnach künftig ein Elektroauto für 25.000 Euro gebaut werden. Angaben zum Zeitplan gab es allerdings nicht. Zum einen gibt es mehrere Social-Media-Posts von Personen, die die Betriebsversammlung mit Musk besucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...