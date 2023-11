DJ EUREX/Bund-Future verharrt im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Vormittagsverlauf im Minus. Der Dezember-Kontrakt verliert 36 Ticks auf 130,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,38 Prozent und das Tagestief bei 130,15 Prozent. Umgesetzt wurden bis 9.20 Uhr rund 68.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 116,68 Prozent. Der Bund-Future notiert nach dem kräftigen Anstieg am Freitag nun wieder oberhalb der 130er Marke - auf diesem Niveau sollte sich der Terminkontrakt nach Einschätzung der DZ Bank stabilisieren.

In den Fokus könnte in den kommenden Tagen die Zinsdifferenz der italienischen gegenüber den deutschen Bundesanleihen rücken. Am Freitagabend steht die nächste Rating-Entscheidung zu Italien an, diesmal von Fitch. Moody's stuft Italien bereits nur noch knapp über dem Non-Investment-Grade-Bereich ein. Hier steht die nächste Überprüfung am 17. November an.

