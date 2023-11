Am vergangenen Donnerstag hat Ferrari Geschäftszahlen für das Q3 präsentiert und im gleichen Zug die Gewinn- und Umsatzprognose nach oben geschraubt (mehr dazu hier). In der Folge kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch und auch am Montag scheint es, beflügelt durch eine frische Barclays-Studie, kein Halten zu geben.Die britische Investmentbank hat ihr Rating infolge der Zahlen von "Equal Weight" auf "Overweight" und das Kursziel von 300 auf 350 Euro angehoben. Trotz der erneuten Anhebung ...

