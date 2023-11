DJ Länder fordern vor Bund-Länder-Treffen mehr Geld für Flüchtlingskosten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben die Länder den Druck auf den Bund erhöht, seinen Anteil an den Flüchtlingskosten zu erhöhen. Außerdem soll die Bundesregierung wirkungsvoller gegen irreguläre Migration vorgehen und beim Deutschlandticket die Hälfte der Kosten übernehmen. Bei dem Treffen am Nachmittag soll es schwerpunktmäßig um die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sowie um schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und um Rückführungsabkommen gehen. Außerdem soll über die weitere Finanzierung des deutschlandweiten 49-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr gesprochen werden.

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz haben die Regierungschefs der Länder parteiübergreifend gemeinsame Vorschläge zur Migration gemacht. "Wir erwarten vom Bund, dass er sich dauerhaft und verlässlich zur Hälfte an den Kosten beteiligt. Bund, Länder und Kommunen werden diese Aufgabe nur gemeinsam schultern können", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dem Spiegel.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte in der Sendung Frühstart von ntv, dass die Länder bei der Versorgung von Flüchtlingen bereits täten, was sie könnten. Der Bund müsse aber genauso seinen fairen Anteil zahlen. "Stattdessen sieht er derzeit eine Kürzung seiner Leistungen vor - das geht nicht", kritisierte Weil.

Kritik an der Migrationspolitik

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warf der Bundesregierung vor, mit ihrer Migrationspolitik dem gesellschaftlichen Klima zu schaden. "Diese Politik, die da jetzt in Berlin betrieben wird, und die Weigerung, jetzt zu handeln, obwohl 16 Ministerpräsidenten parteiübergreifend Vorschläge gemacht haben oder auch die kommunale Ebene ganz klar sagt, was ist, was notwendig ist, spaltet dieses Land", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel. Er beschuldigte die Ampel-Koalition, sich über die in Teilen der Bevölkerung verbreitete Skepsis gegenüber Zuwanderung hinwegzusetzen und Politik gegen die Mehrheit in diesem Land zu machen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsiden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sagte im ARD-Morgenmagazin, dass es wirksamen Maßnahmen gegen irreguläre Migration geben müsse. Es gehe zwar auch um Geld. "Aber der Schlüssel, um Menschen besser integrieren zu können, ist schlicht die Zahl. Wir müssen irreguläre Migration beenden, damit wir den Menschen auch mit guter Integration überhaupt noch gerecht werden können", sagte Wüst. "Das Wichtigste ist, dass die Zahlen heruntergehen, insbesondere derjenigen, die dauerhaft kein Recht haben, hier zu sein."

Wüst forderte zudem eine zügigere Bearbeitung der Asylanträge von Geflüchteten aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von unter 5 Prozent. Ausländerämter müssten das Recht haben, solche Verfahren "schneller abwickeln" zu dürfen, sagte Wüst. Außerdem forderte er Rückführungsabkommen mit Ländern in Nordafrika und die Reaktivierung des EU-Türkei-Abkommens.

