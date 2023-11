Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Varta hat am Montag den Handel in der neuen Woche mit einem Gewinn von 1,2 % eröffnet. Die Notierungen sind damit über die Marke von 20 Euro gelaufen und haben sich auf dem Niveau stabilisiert. Ein gutes Signal. Zudem hat der Wert innerhalb der vergangenen fünf Handelstage einen Gewinn von über 10 % verbuchen können. Damit ist die Aktie in einem neuen Modus - oberhalb von 20 Euro ist der Titel zwar noch nicht im ...

