München (ots) -Soluna-Delta Kokol, Martin Walde und Robin Schick stehen im Mittelpunkt der 20. StaffelNach einer Staffel voller Dramen, Intrigen und Hindernissen treten Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) und Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) endlich vor den Traualtar: In Folge 4.146 (voraussichtlicher Sendetermin: 15. November 2023) geben sie sich das langersehnte Ja-Wort.Für das frisch vermählte Paar geht es in Folge 4.151 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. November 2023) nach Tansania. Dort hat Leander ein Jobangebot angenommen.Ab Folge 4.152 (voraussichtlicher Sendetermin: 23. November 2023) rückt Ana (Soluna-Delta Kokol) als neue Traumfrau in den Vordergrund. In der 20. Staffel der ARD-Erfolgstelenovela sind zwei Männer im Rennen um den Platz des Traummannes: Philipp (Robin Schick) und Vincent (Martin Walde) buhlen um ihr Herz.Ana kommt nach einem traumatischen Reitunfall nach Bichlheim, um ihre Mutter Nicole zu besuchen. Doch sie plagt ein schlechtes Gewissen: Ana hat das Geld, das sie von ihrer Mutter für das Maschinenbaustudium bekommen hat, für ihr verletztes Pferd Apollo ausgegeben und die Uni abgebrochen. Ihren Aufenthalt verlängert sie nicht nur, weil sie sich am "Fürstenhof" ein wenig Geld dazuverdienen möchte, sondern auch, weil sie ihre alte Jugendliebe Philipp wiedertrifft. Während bei ihr sofort wieder die Funken sprühen, hat er erstmal kein Interesse an ihr. Vincent hingegen hat ein Auge auf die schöne Pferdeliebhaberin geworfen. Somit ist das Liebeschaos vorprogrammiert ..."Sturm der Liebe" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten