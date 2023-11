Wipperfürth (ots) -Angst und Unbehagen, Isolation, verdorbene Lebensmittel - dies sind nur einige der möglichen Folgen eines Stromausfalls, die sowohl Industrieunternehmen als auch Privatpersonen im Falle des Unglücks hart treffen können. Patric Bauer ist Geschäftsführer von Bauer Generatoren, die hochwertige Stromgeneratoren für alle Anwendungsbereiche entwickeln. Ihr Ziel ist es, ihre Kunden bei einem Stromausfall mithilfe ihrer Generatoren vor den Verlusten und Beeinträchtigungen zu bewahren. Hier erfahren Sie, wie wichtig eine ausreichende Stromversorgung für alle ist.Die Stromkrise des letzten Jahres hat ganz Deutschland getroffen und jedem den Wert einer günstigen und funktionierenden Stromversorgung vor Augen geführt. Die Industrie, die Landwirtschaft und die Feuerwehr wissen bereits, wie wichtig Stromgeneratoren im Falle eines Ausfalles sind. Besonders wichtig sind sie auch bei Lebensmittelmärkten mit Kühlketten, die nicht lange unterbrochen werden dürfen oder für Softwareunternehmen, die einen dauerhaft funktionierenden Server benötigen. Doch da endet die Reichweite nicht. "Stromgeneratoren können auch kleinere Unternehmen und Privatpersonen vor der Isolation durch einen Ausfall bewahren. Gerade dort herrscht jedoch der Glaube, dass sich die Anschaffung eines Stromgenerators für sie nicht lohne. Das ist aber ein verbreiteter Irrtum, der im Fall eines Stromausfalls schwerwiegende Folgen haben kann", warnt Patric Bauer, Geschäftsführer von Bauer Generatoren."Vielen fällt es schwer, sich für die Anschaffung eines Generators zu entscheiden. Das liegt daran, dass ihnen eine professionelle Beratung fehlt, um alle möglichen Bedenken durchzusprechen", so der Experte. Mit seinem Unternehmen Bauer Generatoren hat er sich zum Ziel gemacht, die Bedeutsamkeit von Stromaggregaten hervorzuheben und die Anschaffung gleichzeitig zu vereinfachen. Hierfür setzt er auf eine bequeme und verständliche Nutzung der Geräte. Nach einem umfassenden Beratungsgespräch erhalten Interessenten in kurzer Zeit ein individuelles Angebot. Innerhalb von fünf Tagen bekommen seine Kunden ihr Wunschgerät an der gewünschten Lieferadresse. Darüber hinaus endet die Dienstleistung nicht beim Verkauf: Die Geräte werden von Patric Bauer und seinem Team eigens angebracht, gewartet und bei Bedarf repariert. Das Sortiment an Generatoren ist breit gefächert und mithilfe der qualitativen Beratung werden individuelle Wünsche beim Kauf beachtet. Bauer Generatoren bietet Stromaggregate von 6 kW bis 120 kVA und Großgeräte bis 165 kVA an. Vom kleinen Generator für die Garage bis hin zu Industriegeräten in Größe eines Kleinwagens - die Bauer Generatoren decken alle Anforderungen im Bereich der Notstromversorgung ab.So musste Patric Bauer selbst erfahren, wie wichtig Stromgeneratoren sind"Der Anreiz für unser Unternehmen entspringt einem tragischen Ereignis, an das sich die meisten noch genau erinnern können. Das Hochwasser im Jahr 2021 hat auch uns schwer getroffen - zweimal innerhalb einer Woche wurden wir Opfer der Fluten", erinnert sich Patric Bauer. Doch schon damals konnten sie anderen Unternehmen mit ihren Generatoren helfen, sodass diese trotz der Katastrophe weiterhin weltweit produzieren konnten. Durch diese einschneidende Erfahrung musste Patric Bauer eigenhändig feststellen, dass Stromausfälle unterschätzt und kaum Notfallmaßnahmen getroffen werden. Da er bereits seit 30 Jahren in der Vermietung von Stromerzeugern tätig war, nutzte er diese Expertise, um eigene Geräte nach seinen Anforderungen zu entwickeln."Heutzutage ist das Leben ohne Strom und Internet kaum noch denkbar. Eine Dunkelflaute kann nicht nur zum Ausfall von Klimaanlagen und Heizungen führen, sondern durch Internetausfälle auch Betriebsunterbrechungen verschulden. Dabei geht einiges an Umsatz verloren", warnt Patric Bauer. Er und sein Team weisen auf ihrer Website (https://xn--strungsauskunft-9sb.de/stromausfall) darauf hin, wie häufig es in Deutschland zu einem Blackout kommt. Dort sind alle Stromausfälle des Landes verzeichnet - jeden Tag über 500. "In einer Zeit, in der Fernkommunikation, Online-Arbeit und digitale Gerätschaften zu einem wichtigen Pfeiler in der Wirtschaft geworden sind, kann ein Stromausfall zu erheblichen Einkommensverlusten und Beeinträchtigungen von Prozessen führen", so der Experte. "Strom ist zu selbstverständlich geworden, um auf ihn verzichten zu können."Wie sich Patric Bauers Expertise bei einem Stromausfall zeigtDurch seine Beratung will Patric Bauer auf die Folgen eines Stromausfalles aufmerksam machen. Denn es kann jeden treffen, wie der Unternehmer mit einem eindrucksvollen Bild verdeutlicht: Die Vorstellung, in einem Riesenrad stecken zu bleiben, sorgt bei vielen für Unbehagen. Doch genau dies passiert, wenn ein Freizeitpark nicht für eine ausreichende Stromversorgung im Falle eines Ausfalles sorgt. Statt auf die Feuerwehr warten zu müssen, kann mit einem Gerät von Bauer Generatoren sofort für den benötigten Notstrom gesorgt werden, um alle Betroffenen schnell in Sicherheit zu bringen. Auch vor dem reinen Verlass auf erneuerbare Energien warnt der Experte: Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalles im Winter sind selbst Photovoltaikanlagen keine Lösung zum Heizen, denn auch sie benötigen Netzstrom. "Es kursieren gefährliche Unwahrheiten im Bereich der Stromversorgung, wodurch viele keine nötigen Vorkehrungen treffen - wir wollen unseren Kunden die Bedeutung davon vermitteln", erklärt Patric Bauer.Bauer Generatoren strebt an, stetig weiter zu wachsen und die Entwicklung technisch einfacher Geräte für jedermann weiterzuverfolgen. Auch ihre Serviceangebote sollen erweitert werden: So sind unter anderem mobile Tankanlagen, Anhängerlösungen und mehr Zubehör in Planung. Ihr ausgearbeitetes Speditionssystem ermöglicht es, defekte Geräte auszutauschen und instand zu setzen. "Wir lassen unsere Kunden nach dem Kauf nicht alleine. Eine ausreichende Stromversorgung muss für alle gesichert sein, denn einen Stromausfall kann jeden treffen", fasst Patric Bauer zusammen.Sie erkennen die Notwendigkeit einer Notstromanlage und benötigen eine ausführliche Beratung? 