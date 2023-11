Nachdem Apples iPad-Portfolio in 2023 in Sachen Updates leer ausging, soll es 2024 die volle Bandbreite geben. Der Hersteller bereitet einen bunten Strauß an iPad-Updates vor. Das Highlight: ein redesigntes iPad Pro. Inmitten diverser großer Produktneuvorstellungen Apples mit der neuen Produktkategorie Vision Pro als 2023er Highlight, sind die iPads in diesem Jahr auf der Strecke geblieben. Es ist für das Unternehmen extrem unüblich, keinem des eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...