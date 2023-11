Baunatal (ots) -Die renommierten Tauchschulen "Taucher-Nordhessen - PADI 5 Star Dive Center" aus Baunatal und "Unterwasserladen - SSI Diamond Dive Center" aus Kassel haben sich zu einer wegweisenden Kooperation entschlossen. Unter der Schirmherrschaft der Stadt Borken (Hessen) und in enger Abstimmung mit dem Verantwortlichen der Stadt, Herrn Andreas Falz, sowie dem Bürgermeister, Herrn Marcél Pritsch, werden sie am 9. und 10. Dezember 2023 an der Stockellache und dem Singliser See eine großangelegte Säuberungsaktion der Borkener Seenlandschaft durchführen.Ziel dieser Initiative ist es nicht nur, die Gewässer von Müll und Unrat zu befreien, sondern auch ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu setzen. Die Aktion beginnt jeweils um 10:00 Uhr und wird von erfahrenen Tauchern beider Schulen durchgeführt, die mit spezieller Ausrüstung ausgestattet sind, um effizient und umweltschonend agieren zu können.Die Stadt Borken begrüßt diese gemeinsame Anstrengung im Kampf gegen Umweltverschmutzung und setzt damit ein positives Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Die Unterstützung der Stadt sowie die Schirmherrschaft von Herrn Andreas Falz und Bürgermeister Marcél Pritsch unterstreichen die Bedeutung dieser Aktion für die Gemeinschaft.Wir laden die Presse herzlich dazu ein, vor Ort zu sein, um über dieses bedeutsame Ereignis zu berichten und die Bemühungen der Tauchschulen für eine saubere Umwelt zu würdigen.Für weitere Informationen und Rückfragen stehen Ihnen die Tauchschulen Taucher-Nordhessen und Unterwasserladen gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Taucher-NordhessenAnsprechpartner: Herr Arndt KemperTelefon: 0561 - 94 02 19 60E-Mail: kontakt@taucher-nordhessen.deOriginal-Content von: Taucher Nordhessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172453/5642139