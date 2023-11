© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Ryanair hat am Montag einen Rekordjahresgewinn prognostiziert und den Anlegern erstmals eine regelmäßige Dividende in Aussicht gestellt, nachdem die Flugpreise in der Sommersaison um 24 Prozent gestiegen sind.Die Fluggesellschaft teilte mit, dass der Nettogewinn für den am 30. September beendeten Zeitraum von 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,18 Milliarden Euro gestiegen ist, während der Umsatz von 6,62 Milliarden auf 8,58 Milliarden Euro zulegte. Die Zahl der Fluggäste ist um elf Prozent auf 105,4 Millionen gestiegen. Die Fluggesellschaft bestätigte ihre Verkehrsprognose für das Geschäftsjahr von 183,5 Millionen Passagieren, erklärte jedoch, dass dies von der Einhaltung der …