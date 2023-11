Hamburg (ots) -Ramboll verstärkt sein Management Consulting Team durch die Übernahme einer weiteren renommierten deutschen Unternehmensberatung. Der Strategieumsetzungsspezialist acondas gehört ab sofort zu Ramboll und ergänzt das Beratungsangebot zur Nachhaltigkeitstransformation von Unternehmen in den Branchen Energie, Chemie und Life-Sciences.acondas wird Teil von Ramboll Management Consulting und erweitert damit Rambolls Managementberatung um 40 erfahrene Beraterinnen und Berater. acondas wurde 2011 von zwei McKinsey & Co.-Alumni gegründet und ist auf die Umsetzung von Strategien in den Bereichen Nachhaltigkeitstransformation, Wertsteigerung und Transaktionsberatung spezialisiert. Seine Expert:innen arbeiten für renommierte Kunden aus dem Energiesektor in der DACH-Region, zahlreiche DAX-40-Unternehmen und weltweit führende Mittelständler in energieintensiven Industrien.Ramboll Management Consulting stärkt mit Akquisitionen seinen Einfluss in wichtigen Branchen, die vor einem grundlegenden Nachhaltigkeitswandel stehen: im Bereich Energie und energieintensive Industrien mit acondas und in Transport und Mobilität mit der kürzlich erfolgten Übernahme von civity Management Consultants.Ganzheitliche Beratung für Energie und VersorgungMarkus Diederich, Global Managing Director von Ramboll Management Consulting, freut sich, in einem der größten Managementberatungsmärkte der Welt kontinuierlich weiter zu wachsen: "Mit dem Beitritt von acondas erweitern wir unser integriertes Angebot für die Energiebranche und Versorgungsunternehmen, sowohl international als auch in Deutschland. Wir sind nun einzigartig positioniert, um Top-Kunden bei einigen der drängendsten gesellschaftlichen und industriellen Zukunftsthemen zu beraten. Mit unseren Beratungsleistungen und Rambolls starken Teams können wir die zentralen Herausforderungen unserer Kunden im Bereich Nachhaltigkeit angehen - von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung."Der Beratungsbedarf im deutschen Markt ist groß, ist Stefan Wallmann, Geschäftsführer von Ramboll in Deutschland, überzeugt: "Viele Unternehmen haben sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt, brauchen bei der Umsetzung ihrer Strategie jedoch Unterstützung. Mit der Expertise von acondas sind wir nun in der Lage, den nachhaltigen Wandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben. Durch unser Knowhow und unsere Beratungen unterstützen wir aktiv die grüne Energiewende in Deutschland."Die ideale PlattformFür die beiden Gründer und Geschäftsführer von acondas, Jörg Fengler and Andreas Florissen, ist Ramboll die ideale Plattform für zukünftiges Wachstum. "Für acondas ist Ramboll der perfekte Partner, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Überzeugt hat mich vor allem Rambolls einzigartige Expertise in den Bereichen Energie, Nachhaltigkeitsberatung und ESG", sagt Jörg Fengler.Andreas Florissen fügt hinzu: "Seit der Gründung von acondas verfolgen wir das Ziel, Strategien zum Leben zu erwecken. Jetzt, wo ich Teil von Ramboll bin - The Partner for Sustainable Change -, bestärkt mich dies noch mehr, unseren Kunden dabei zu helfen, Nachhaltigkeitsstrategien zum Leben zu erwecken."Hauptsitz in DüsseldorfDas neueste Mitglied der Ramboll-Familie hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie weitere Standorte in Hamburg, Berlin und München. Es verstärkt damit die schnell wachsende Präsenz von Ramboll in Deutschland.Die weltweit agierende Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung mit dänischen Wurzeln hat damit in diesem Jahr ihre vierte Akquisition in Deutschland abgeschlossen. Dank civity und acondas gehören nun mehr als 80 zusätzliche Beraterinnen und Berater zum Management Consulting Team.Über RambollRamboll ist eine internationale Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung, die 1945 in Dänemark gegründet wurde und von einer Stiftung getragen wird. Das Unternehmen verbindet lokale Expertise mit globalem Know-how aus 35 Ländern, um innovative Ideen und nachhaltige Lösungen für seine Kundinnen und Kunden zu entwickeln. Mehr als 18.000 Expertinnen und Experten sind in den Geschäftsbereichen Hochbau, Transport & Infrastruktur, Wasser, Umwelt & Gesundheit, Architektur & Landschaft, Energie und Management Consulting tätig.Wir nennen es: Bright Ideas. Sustainable Change. www.ramboll.comPressekontakt:Ramboll Deutschland GmbHAnika Ohlsen, Head of Communications GermanyT: +49 172 7760323E: anika.ohlsen@ramboll.comOriginal-Content von: Ramboll, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172459/5642287