NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Siemens Energy müsse trotz aller Beteuerungen schon ein Barmittelproblem haben, denn ansonsten gebe es keinen Bedarf für Staatsgarantien, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Diskussionen um die ehemalige Windkrafttochter und mögliche Auswirkungen auf die noch stark beteiligten Münchner. Ein Verkauf des Anteils von Siemens Energy an Siemens India wäre die nahezu perfekte Lösung. Green geht davon aus, dass Siemens diesen Anteil kaufen muss - mit entsprechend negativer Reaktion der Aktionäre. Kurzfristig biete sich also ein sogenannter "Pair Trade" an, mit einer Investition in Siemens Energy, gespeist aus Leerverkäufen von Siemens-Aktien./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 00:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

