NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Birkenstock mit "Overweight" und einem Kursziel von 48 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Sandalenhersteller sei ein Traditionsunternehmen mit einem starken Führungsteam sowie einem vielschichtigen Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut Birkenstock bis 2026 ein durchschnittliches jährliches Umsatzplus von 17 Prozent sowie operative Ergebnismargen (Ebitda) im unteren 30-Prozent-Bereich zu./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 00:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 01:00 / EST

JE00BS44BN30