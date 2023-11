PayRetailers ist im Bereich der Zahlungsverarbeitung in Lateinamerika führend. Das Unternehmen geht mit der offiziellen Ernennung von Daniel Moretto zum neuen Country Manager für Brasilien einen strategischen Schritt zur Stärkung seiner Präsenz auf dem brasilianischen Markt.

Daniel Moretto Country Manager for Brazil at PayRetailers

Moretto trat seine neue Position am 23. Oktober 2023 an. Er kann bei der Leitung weltweit operierender Unternehmen aus Brasilien und anderen Ländern Lateinamerikas eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen.

Weltweite Erfahrung und Führungskompetenz

Moretto verfügt über einen MBA-Abschluss der Fundação Getúlio Vargas sowie über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung bei der Förderung des Wachstums von weltweit operierenden Unternehmen. Seine Karriere führte ihn in viele Länder Lateinamerikas, unter anderem nach Brasilien und Costa Rica. Er bekleidete Führungspositionen in der Zahlungsverkehrs- und Finanzdienstleistungsbranche, unter anderem als Chief Commercial Officer bei CSU Digital und als Country Manager für führende Unternehmen wie Concentrix und Sykes. Moretto ist auf die Bereiche Zahlungsverkehr, Banking-as-a-Service (BaaS) und Technologie spezialisiert.

Diese Personalie stärkt die Präsenz von PayRetailers in Brasilien und auch die Marktposition des Unternehmens in anderen lateinamerikanischen Ländern. Die Erfahrung und das Know-how von Daniel Moretto über die Region werden von unschätzbarem Wert sein, um neue Wachstumschancen in dieser sich schnell entwickelnden Region zu erschließen.

Daniel Moretto äußerte sich dazu folgendermaßen: "Es ist für mich eine große Ehre, künftig für das Unternehmenswachstum von PayRetailers in Brasilien verantwortlich zu sein. Ich freue mich sehr, mit einem so kompetenten Team und so vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, um innovative Zahlungslösungen für unsere Kunden in der Region zu entwickeln und bereitzustellen."

Juan Pablo Jutgla, CEO von PayRetailers, kommentierte dies wie folgt: "Die Ernennung eines hochkarätigen Experten wie Daniel Moretto ist ein wichtiger Meilenstein bei unserem Streben nach betrieblichen Spitzenleistungen und bei unserem Engagement für eine stärkere Präsenz in Brasilien. Wir blicken diesem neuen Kapitel unserer Unternehmensgeschichte erwartungsvoll entgegen und sind davon überzeugt, dass wir unter der Führung von Moretto Erfolge in einer neuen Dimension verzeichnen werden."

Über PayRetailers

Das spanische Unternehmen PayRetailers ist im Bereich der Zahlungsverarbeitung in Lateinamerika führend. Es bietet innovative, sichere Zahlungslösungen für regionale und internationale Unternehmen. PayRetailers verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Online-Zahlungsbranche und zeichnet sich durch sein Engagement für betriebliche Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit aus. Das Unternehmen ist in verschiedenen lateinamerikanischen Märkten tätig und bietet eine effiziente Zahlungsabwicklung und Lösungen nach Maß an, die den spezifischen Anforderungen eines jeden Unternehmens gerecht werden.

Weitere Informationen über das Unternehmen PayRetailers und sein Serviceangebot finden Sie unter www.payretailers.com.

