Nach zwei Batteriefabriken in Indiana - zusammen mit Samsung SDI - will Stellantis wohl eine dritte Zellfertigung in Nordamerika bauen. Stellantis hat im Rahmen seiner vorläufigen Einigung mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) zugestimmt, zusammen mit einem noch nicht namentlich genannten Partner eine neue Batteriefabrik zu bauen. Der Standort steht demnach bereits fest. Die Zellfabrik im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar in Belvidere im ...

