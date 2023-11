© Foto: Tesla © 2023



Bei einem Werksbesuch in Brandenburg soll Elon Musk die Produktion eines neuen, preisgünstigen E-Autos angekündigt haben. Erobert Tesla jetzt den Massenmarkt?Bislang sind Teslas Elektroautos eher ein Luxusprodukt als ein Auto für den Massenmarkt. Schon länger wird darüber spekuliert, wann und wie der E-Auto-Pionier auch auf dem Volumenmarkt angereifen wird. Wie Reuters am Montag unter Berufung auf einen Insider berichtet, will das Unternehmen ein Elektrofahrzeug für 25.000 Euro in der Gigafactory nahe Berlin zu bauen. Dieses Vorhaben könnte das Rennen um die Vorherrschaft im Bereich der Elektromobilität neu entfachen und steht im Einklang mit Teslas Ziel, Elektroautos massentauglich zu …