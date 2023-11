Aktienkultur in Deutschland - ein schwieriges Thema. Altersvorsorge ohne Aktien kann auf Dauer nicht wirklich sinnvoll sein. Zum Thema ein Beitrag von Rechtsanwalt Robert Peres, Vorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre, die sich für die Stärkung der Aktionärsrechte in Deutschland einsetzt. Es wäre schön, wenn dieser Beitrag Beginn einer offenen Diskussion unter unseren Lesern wäre. Aktienkultur in Deutschland: Eine Reform der Altersvorsorge tut dringend Not. Gastbeitrag für das "Nebenwerte Magazin" von Robert Peres. Dem deutschen Rentensystem droht in seiner bestehenden Form der Kollaps. ...

