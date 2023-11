Das jüngste Trading-Statement der Metro für das 4. Quartal enthielt keine detaillierten Zahlen zum operativen Ergebnis. Es wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass das adj. EBITDA in der unteren Hälfte der Prognosespanne von ca. 1,16 Mrd. EUR bis 1,31 Mrd. EUR liegen wird. Metro verwies auf steigende Cybersecurity-Kosten, aber auch auf eine Versicherungsentschädigung, die den EBITDA-Verlust durch den Cyberangriff im ersten Quartal 2022/23 nicht vollständig ausgleichen konnte. Während das Unternehmen die Investitionen in die IT-Sicherheit erhöht, investiert Metro im Rahmen seiner "sCore"-Strategie auch stark in zukünftiges Wachstum. AlsterResearch aktualisiert das Modell, um Post-Transaktions-Effekte (z.B. Indien) sowie höhere Ausgaben und Kosten, wie z.B. bei den Personalkosten und Energiekosten, zu berücksichtigen. In Summe führen die Anpassungen zu einem niedrigeren Kursziel von 7,80 EUR (alt: 8,20 EUR). AlsterResearch bestätigt die KAUFEN-Empfehlung. Der finale Geschäftsbericht des Unternehmens wird am 13. Dezember nach Handelsschluss veröffentlicht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken